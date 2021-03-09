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عضو الشيوخ: نسعى لخلق أجندة وطنية ركيزتها حقوق الإنسان
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:39 ص
شيماء حسن
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قال محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن السلام المجتمعي تنطوي تحت مظلة حقوق الإنسان.
وأضاف "فريد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مبادرة حياة كريمة من صميم عمل لجنة حقوق الإنسان والتي تسعى إلى خلق أجندة وطنية تكون هي الركيزة الأساسية للسياسات المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى وضع السياسات الخاصة بحقوق الإنسان للمساهمة في تحسين أحوال جميع المواطنين والعمل من أجل تطويرها حتى تكون بصورة أكثر وضوحًا بالنسبة للجميع.
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وجهت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى المرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وقالت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن تخصيص 25% للمرأة في مجلسي الشعب والشيوخ هو تمكين للمرأة، مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار عدد من السيدات ضمن المعينين في كلا المجلسين.
وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ يسعى إلى فتح حوار مجتمعي في أغلب القوانين التي يتم سنها من أجل قياس الأثر لهذه القوانين مثلما سيحدث مع قانون الشهر العقاري أو قانون الأحوال الشخصية لأنه لا يهم المرأة فقط ولكن المجتمع كله خاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرا بملف الطلاق.
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