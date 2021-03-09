وزيرة التعاون الدولي: تمكين المرأة اقتصاديا يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التحية للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي مهتمة جدًا بالتمويل التنموي، لإسهامه الكبير في دعم المرأة إقتصاديًا، بما يعزز نسب الناتج المحلي الاجمالي، مشددة أن تجارب الدول أثبتت ذلك، وهناك إهتمام دولي بدفع المرأة في المشروعات المختلفة، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.





وتابعت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين: "ابرمت وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية عدة اتفاقيات، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، وتم تحديد نحو 3.3 مليار دولار لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.



