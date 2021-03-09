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ضبط 9 أطنان مبيدات ومخصبات مغشوشة بالقليوبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على المصانع، جرى خلالها ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات حول مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتم شن حملة مكبرة وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدما خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها من مرتجعات الأسواق وخالية من أى بيانات أو مستندات تدل على مصدرها أو شرعية حيازتها، وتقليده وتزويره العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والعالمية خلافًا للحقيقة ووضعها على المنتج النهائى مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط 9،415 طن مبيدات ومغذيات زراعية "فورنيل مغذى – هيموجان مغذى – هيموك بلس – فوسفوريك"، وكميات من العبوات البلاستيكية مختلفة الأنواع والأحجام الفارغة المستخدمة فى التعبئة، وكميات من العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والدولية – مقص تقطيع إستيكر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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