سميرة سعيد توجه رسالة إلى المرأة بمناسبة عيدها.. فماذا قالت؟

وجهت المطربة سميرة سعيد رسالة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث قالت"الستات حاجة عظيمة وبيعرفوا يعملوا كل حاجة في كافة المسؤوليات سواء في المنزل أو الحياة أو منصب في السلطة".







وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "كلمة أخيرة"،"ناجحة في كل شيء حتى الست الغلبانة شقيانة جوه البيت وبره البيت، وأحياناً تكون أسرة معيلة وزوجها لايعمل".









يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.