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معلومات لا تفوتك عن لعبة الوشاح الأزرق أو "تحدي التعتيم"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:01 ص
الوشاح الأزرق
الوشاح الأزرق
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تصدرت لعبة الوشاح الأزرق اليوم الاثنين، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما برزت مخاطرها على الشباب وتسببها في وفاة البعض.

لعبة الوشاح الأزرق

ولفتت لعبة الوشاح الأزرق أنظار الكثيرين، حيث يطلق عليها تحدي التعتيم، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب، في مختلف دول العالم.

مخاطر الوشاح الأزرق

وتبدأ لعبة الوشاح الأزرق بسجيل الدخول من قبل "الضحية"، من حسابه الموجود على "تيك توك" فقط، ثم يطلب من اللاعب تحدي تعتيم الغرفة، ويسجل المشارك مشاهد للحظات كتم النفس، بحجة أنهم سيشعرون بأحاسيس مختلفة وأنهم سيخوضون تجربة لا مثيل لها.

الوشاح الأزرق يقتل البعض

ولقى البعض حتفهم بسبب لعبة الوشاح الأزرق حيث فشل البعض في النجاة من تجربة كتم أنفاسهم، منهم حالات في مصر، فاللعبة إن لم تؤدي إلى الموت، فإنها قد تؤثر على خلايا الدماغ وفقدان الوعي بعد ذلك.

حجب لعبة الوشاح الأزرق

وحجبت الحكومة الإيطالية لعبة الوشاح الأزرق حيث يتم حجب "تيك توك"، والذي يتم تسجيل الدخول من خلاله، بعد وفاة طفلة عمرها لا يتعدى الـ10 سنوات.

وفاة مصري بسبب الوشاح الأزرق

وتفاجأ مستخمو لعبة الوشاح الأزرق من مقتل شاب مصري يسمى أدهم ويعيش في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وعمره 18 عاما، ما دفع تطبيق "تيك توك" لإصدار تحذيرات من اللعبة.

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