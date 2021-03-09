سميحة أيوب في اليوم العالمي للمرأة: "مش عايزة يوم واحد عايزة أيام كثيرة"

وجهت الفنانة سميحة أيوب، التحية إلى المرأة المصرية في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، قائلة "مش عايزة يوم واحد دي عايزة أيام كثيرة".





وقالت "سميحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن المرأة المصرية تقدم تضحيات على كافة المستويات.





وأضافت أن المرأة المصرية وصلت إلى أعلى المناصب رغم أعبائها المنزلية، مستطردة "عايزين نرجع الزمن الجميل وتدخل الدولة في الإنتاج من أجل الحفاظ على اللغة العربية من دخل بها بعض الألفاظ الغربية على مسامعنا وربنا يستر ومننساش لغتنا العربية".





وفي ذات السياق وجهت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعينها في مجلس الشيوخ هو شرف كبير وتكريم عظيم، مشيرة إلى أن تواجدها في لجنة الإعلام بالمجلس يضع عليها إعادة زمن الفن الجميل.





وأضافت "سميرة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "نسعى لتقديم الدراما النظيفة خلال الفترة المقبلة حرصًا على قيم المجتمع".





وتابعت "لا يجب أن يتم النظر إلى المرأة نظرة دونية، ولكنه يجب أن يتم احترامها وعمل حساب لوجودها كونها أمه وأخته وحبيبته، المرأة تقدر يعمل كل حاجة وتستطيع تحقيق توازن بين عملها وشغل بيتها".





واستطردت " أرفض المشاركة في أي أعمال فنية تتضمن البلطجة والألفاظ غير المناسبة، ونفسي نرجع زمن الفن الجميل بالقواعد والمقاييس ونقدم بالشعب ما يليق بمصر".



