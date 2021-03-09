شاهد.. وزير النقل مطمئنا قاطني الدائري: "مش هنطلع حد نرميه بره بيته"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه حريص على التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم، معلقا: "أهالينا من حقهم يسألوا ويفهموا".





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه يتواصل مع القاطنين حول الطريق الدائري لتوضيح الأمور لهم، وآلية التعويض، معلقا: "مش بنطلع حد نرميه بره البيت".



