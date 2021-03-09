بعد تشكيلها.. 15 اختصاصًا للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، عن فوز مصطفي كامل السيد، بمنصب رئيس اللجنة، وعلي منصب وكيلي اللجنة كل من أحمد فايق صبور، أكمل الله عبدالعال، بينما فاز بمنصب أمين سر اللجنة السيد عوض الله.





وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، 15 اختصاص للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.





1- التعمير الحضرى والريفى.





2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.





3- المرافق العامة.





4 مواد البناء.





5- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.





6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.





7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.





8- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.





9- تشريعات الإدارة المحلية.





10- الطيران المدنى والنقل الجوي.





11- النقل البري.





12- النقل البحرى والنهرى.





13- قناة السويس.





14- الموانئ والطرق والكباري.





15- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.



