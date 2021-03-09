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سميرة سعيد تكشف عن الصعوبات التي واجهتها فى بداية حياتها الفنية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت النجمة سميرة سعيد عن الصعوبات التي واجهتها فى بداية حياتها عند قدومها إلى مصر حيث قالت : " واجهت المجتمع ومواقف كثيرة جداً صعبة وواجهتها بكل قوة"



وتابعت سميرة سعيد خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، "وعمرى ما إنهزمت ولا إنكسرت عندى حب المغامرة ولازم أروح بيها لحد الآخر ولم أستسلم يوماً للياس وأنا بطبيعتى ماحبش الشخصيات المنكسرة ".


يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها في أوبريت "أنت أقوي"، الذي يضم محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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