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تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
- طقس حار على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء
تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

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