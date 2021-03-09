تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

- طقس حار على كافة الأنحاء.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.