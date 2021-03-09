اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش 4 اتفاقيات دولية تمهيداً لعرضها علي المجلس

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة 4 اتفاقيات دولية، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، وجاءت هذه الاتفاقيات كالأتي:





1- قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12-7-2018 و8-12-2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.





2- قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر فى مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.





3- قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.





4- قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.









ومن المُقرر أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم الأحد الموافق 14 مارس من الشهر الجاري.





وكانت قد شددت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، على منع الدخول من بوابات المجلس بدون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الأمانة العامة، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرطا للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.



