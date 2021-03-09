Advertisements

اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش 4 اتفاقيات دولية تمهيداً لعرضها علي المجلس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
Advertisements
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة 4 اتفاقيات دولية، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، وجاءت هذه الاتفاقيات كالأتي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12-7-2018 و8-12-2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر فى مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.


ومن المُقرر أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة القادمة يوم الأحد الموافق 14 مارس من الشهر الجاري.

وكانت قد شددت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، على منع الدخول من بوابات المجلس بدون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة، في منشور إداري لها عبر الإذاعة الداخلية، إن ارتداء الكمامات شرطا للدخول من البوابات الخارجية للمجلس.

وأضافت أنه فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، نود الإحاطة أنه لن يسمح بالدخول من البوابات الخارجية للمجلس دون ارتداء كمامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 6 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان يحيل 3 اتفاقيات منح وقروض لـ"اللجنة الدستورية"

"الوزراء" يوافق على قرض من الصندوق الكويتي لإنشاء منظومة مصرف بحر البقر

عاجل.. الرئيس السيسي يوافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتي لتنمية سيناء

"تشريعية النواب" توافق على قرضين من الكويت بقيمة 110 ملايين دينار

"عبدالعال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

البرلمان يوافق على قرض بـ 50 مليون دينار كويتي لإنشاء منظومة مياه بحر البقر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

06:01 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين