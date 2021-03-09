عاصي الحلاني يشيد بدور المرأة في المجتمع في يومها العالمي

وجه النجم اللبناني عاصى الحلانى، تهنئة للمرأة بمناسبة عيدها، مشيراً إلى دورها فى المجتمع وإنجازاتها، حيث شاركت فى جميع المجالات.





ونشر عاصى الحلانى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة تجمعه مع زوجته كوليت بولس وابنتيه ماريتا ودانا.



وعلق عاصي على الصورة قائلاً: "يوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع ويُحسب للمرأة دورها الكبير في المجتمع وشاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكانت لها أدوار عديدة، لعل الدور الأساسي يتمثل في بناء بلادها وتربية الأجيال، المرأة هي أمي وزوجتي وأختي وابنتي وكل هذا العالم".





يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى طرح أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات ‎طليع حمدان، وألحان ‎عاصى الحلاني، وتوزيع ‎طونى سابا، وماستر ‎محمد المقهور".

