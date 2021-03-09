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راغب علامة: أشفق على الجيل الجديد وأتعاطف معه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحدث النجم راغب علامة، عن الجيل الجديد، قائلا: "أنا أشفق عليه ومتعاطف معه؛ لأن الحياة اختزلت في الكمبيوتر، وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا".

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة"،" أن الشركات أصبحت تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر".

وقال: "أناشد الجميع بحث هذا الموضوع؛ لأن هذا سيؤدى إلى انفجار في المستقبل".

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.
راغب علامة: أشفق على الجيل الجديد وأتعاطف معه
راغب علامة: أشفق على الجيل الجديد وأتعاطف معه
راغب علامة: أشفق على الجيل الجديد وأتعاطف معه
راغب علامة: أشفق على الجيل الجديد وأتعاطف معه

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