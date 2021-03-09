في يوم المرأة العالمي وانتخابات "الصحفيين".. استمرار لـ كفاح وصيفات صاحبة الجلالة

دائمًا كانت المرأة رائدة وبقوة داخل بلاط صاحبة الجلالة، واستمر نضالها عشرات السنين، لا فرق هنا بين رجل وامرأة، فقط العمل النقابي هو الأساس، حمِلن راية الدفاع عن الحقوق والحريات، وظللن لسنوات طِوال مثالًا يُسطِر التاريخ.



استمر نضال الصحفيات داخل أروقة نقابة الصحفيين عشرات السنين، وتولت المرأة مناصب نقابية مهمة، أبرزها الوكيل والسكرتير العام، وخاضت معارك قوية، استطاعت من خلالها أن تكون صوتًا مدافعًا عن القضايا وعن العمل النقابي بقوة.



وعلى الرغم من أن نسبة الصحفيات بالجمعية العمومية للنقابة تتراوح من 30 إلى 40%، ودورها المؤثر، لم تنجح حتى اليوم في الوصول إلى مقعد النقيب، وشهد مجلس النقابة غياب لحضور المرأة على مدار دورتين متتاليتين، برغم أنها خاضت معارك انتخابية كبيرة، واقترب البعض منهن للفوز.



وعلى مدار 80 عامًا من عمر نقابة الصحفيين، لم تتولَ عضوية المجلس، سوى 9 سيدات فقط، ولم تنجح أيًا من عضوات الجمعية العمومية، من الوصول إلى مقعد النقيب حتى الآن، ولكن ظلت الصحفيات فاعلات في العمل النقابي، وحاضرات في الأزمات، ومتفاعلات في القضايا المختلفة.



وبالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، نحتفل باليوم العالمي للمرأة، مع 8 مرشحات لعضوية مجلس النقابة، واللائي تنوعت برامجهن الانتخابية، مدافعات عن حقوق الصحفيين والصحفيات.



ومع ارتفاع وتيرة الأزمات التي تتعرض لها الزميلات داخل المؤسسات الصحفية، انطلقت مطالب بتخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة، وبحث مشكلاتهن، والتدريب على الدفاع عن أنفسهن، ويستمر كفاح وصيفات صاحبة الجلالة.



وترشح لعضوية مجلس النقابة الزميلات: "دعاء النجار، سمية العجوز، إكرام منصور، نور الهدى زكي، هبة باشا، فكرية أحمد، سامية فاروق، داليا أبوشقة".



