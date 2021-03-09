عادل حمودة يكشف دلالات مهمة عن زيارة السيسي للسودان

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان زيارة شديدة الأهمية ويمكن وصفها بأنها أيضا دراسة إستراتيجية واستكمالا لعودة مصر إلى السودان وعودة السودان إلى مصر بعد رحيل نظام البشير.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الزيارة تأتي بعد سنوات كانت العلاقات شديدة الانحدار وفي مرات أخرى شديدة الارتفاع ولم تكن علاقة مستوية في أي وقت.





وتابع: "السودان تعتبر أهم دولة في العالم العربي وإفريقيا بالنسبة لمصر وترجع علاقتهما إلى سنة 1820 عندما ضمها محمد علي إلى مصر ومنذ ذلك الوقت، وهناك اتصال وروابط ومصائر مشتركة بين البلدين، حتى أن الرئيس أنور السادات له أصول سودانية من ناحية الأم، والرئيس محمد نجيب له أصول من ناحية الأب".



