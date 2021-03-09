Advertisements

عادل حمودة يكشف دلالات مهمة عن زيارة السيسي للسودان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:23 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان زيارة شديدة الأهمية ويمكن وصفها بأنها أيضا دراسة إستراتيجية واستكمالا لعودة مصر إلى السودان وعودة السودان إلى مصر بعد رحيل نظام البشير.

وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الزيارة تأتي بعد سنوات كانت العلاقات شديدة الانحدار وفي مرات أخرى شديدة الارتفاع ولم تكن علاقة مستوية في أي وقت.

وتابع: "السودان تعتبر أهم دولة في العالم العربي وإفريقيا بالنسبة لمصر وترجع علاقتهما إلى سنة 1820 عندما ضمها محمد علي إلى مصر ومنذ ذلك الوقت، وهناك اتصال وروابط ومصائر مشتركة بين البلدين، حتى أن الرئيس أنور السادات له أصول سودانية من ناحية الأم، والرئيس محمد نجيب له أصول من ناحية الأب".

واستطرد: "كان للسودان دور كبير في رفع الروح المعنوية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد هزيمة يونيو 1967، وإعادة هيبته بعد الاستقبال الهائل الذي رفع من معنوياته والمصالحة بينه وبين الملك فيصل وعودة العلاقات الطبيعية بين مصر والسودان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة بوابة الفجر الفجر السيسي السودان

أخبار تهمك

يوفنتوس يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم موقفه من رحيل باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فوزه برئاسة برشلونة.. 4 قضايا تنتظر لابورتا

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ نصف ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على تشكيل مصر النهائي لمواجهة كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين

الرئيس السوداني: نبذل المزيد من الجهد مع مصر لحل الأزمة الليبية

برلماني: زيارة "السيسي" للسودان تأتي في إطار التوجه لتوطيد العلاقات مع إفريقيا

"بكري": هناك حديث عن تفعيل برلمان وادي النيل

"الوطنية للصحافة" تُشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السوداني لمصر

تعلم العكسرية في مصر.. 8 معلومات عن "بن عوف" رئيس المجلس الانتقالي بالسودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

11:25 م

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

12:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين