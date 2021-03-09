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موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء تعديلات على تشكيل المارد الأحمر، خلال مباراة الإسماعيلى في الدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلى غدًا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر، من الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني، أن موسيماني استقر على استبعاد المهاجم الزامبي والتر بواليا، من التشكيل الأساسي في مباراة الإسماعيلى.

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف سيكون المهاجم الأساسي، في الفترة المقبلة الذي سيعتمد عليه المدرب الجنوب الإفريقي، في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

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