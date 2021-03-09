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إنتر أولا.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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عزز إنتر ميلان صدراته في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه على أتالانتا بهدف دون رد، في ختام لقاءات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، وذلك بملعب سان سيرو.

سجل هدف المباراة الوحيد، المدافع ميلان سكرينيار في الدقيقة 54، ليعزز إنتر ميلان صدارته برصيد 62 نقطة.

وفي لقاءات أخرى ضمن نفس الجولة، فاز يوفنتوس على لاتسيو بنتيجة 3/1، وفاز ميلان على فيرونا بهدفين نظيفين، وتغلب روما على جنوى بهدف نظيف.

وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 26 على النحو التالي.
1- إنتر ميلان 62 نقطة.
2- ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقطة.
4- روما 50 نقطة.
5- أتالانتا 49 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7- لاتسيو 43 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9- ساسولو 36 نقطة.
10- سامبدوريا 32 نقطة.
11- أودينيزي 32 نقطة.
12- بولونيا 28 نقطة.
13- جنوى 27 نقطة.
14- فيورنتينا 26 نقطة.
15- سبيزيا 26 نقطة.
16- بينيفينتو 26 نقطة.
17- كالياري 22 نقطة.
18- تورينو 20 نقطة.
19- بارما 16 نقطة.
20- كروتوني 15 نقطة.

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