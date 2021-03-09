وزير النقل: "مش هنعمل سلالم على الطريق الدائري" (فيديو)

عقب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على "السلالم في منطقة السلام"، موضحا أن هذه السلالم يستخدمها العمال.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لن يكون هناك "سلالم" على الطريق الدائري، معلقا: "هتطلع الدائري عشان توقف ميكروباص يعطل الدائري وحصل حوادث، أو عشان يرمي زبالة فوق الدائري".



