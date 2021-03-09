Advertisements
وزير النقل: "مش هنعمل سلالم على الطريق الدائري" (فيديو)
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:44 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على "السلالم في منطقة السلام"، موضحا أن هذه السلالم يستخدمها العمال.
وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لن يكون هناك "سلالم" على الطريق الدائري، معلقا: "هتطلع الدائري عشان توقف ميكروباص يعطل الدائري وحصل حوادث، أو عشان يرمي زبالة فوق الدائري".
وأضاف وزير النقل، "مش هنعمل سلالم على الطريق الدائري".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements