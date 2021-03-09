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راغب علامة: "لو اتعرض عليا أغني مهرجانات هوافق".. ويفاجئ الجمهور بـ"بنت الجيران"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم راغب علامة عن رأيه فى المهرجانات ومطربيها، حيث قال "أنا بحب أغاني المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر".

وأضاف راغب خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "يوم ليك"، على قناة "الحياة" "لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهتكون حاجة مختلفة؛ لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية "بنت الجيران".

من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

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الكلمات المفتاحية

مهرجانات راغب علامة اغنية

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