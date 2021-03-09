بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، فوز النائب محمود مسلم برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب محمد سعيد طه، وسها سعيد بمقعدى الوكالة، بينما فاز النائب محمود القط بأمانة السر.





وفيما يلي تستعرض بوابة " الفجر "، اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.