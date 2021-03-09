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بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:55 ص
عبداللطيف هيبة - دينا ابراهيم
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شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، فوز النائب محمود مسلم برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب محمد سعيد طه، وسها سعيد بمقعدى الوكالة، بينما فاز النائب محمود القط بأمانة السر.
وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.
وتختص اللجنة بما يأتي:
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
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