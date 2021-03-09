خيري رمضان: "الغش مش نجاح.. والطالب اللي هيغش ويكون دكتور هيموتنا "

وجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة لأولياء الأمور يطالبهم بإعادة ترسيخ المبادئ والقيم وعدم تشجيع أولادهم على الغش، قائلًا: "الغش في الامتحانات يمثل خطورة كبيرة وهنتج طالب ومهندس غير صالح وسيترتب عليه إنهيار المباني أوطالب فاشل من الممكن أن يكون طبيب بالغش وكده هيموتنا".





وأضاف رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الغش ليس لتخطي العام الدراسي، لكنه يعني التخلي على أخلاق وقيم ومبادى، متابعًا: "شوفت أم وقالتي يارب تكون بنتي غشت النهاردة وأهم حاجة تنجح".



