عادل حمودة: لابد من العودة لميثاق التكامل بين مصر والسودان

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن السودان تمثل عمقًا إستراتيجيًا وامتدادًا طبيعيًا لمصر بالإضافة إلى علاقات المصاهرة والنسب بين أهالي النوبة والسودان.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الزيارة تؤكد على ضرورة العودة إلى ميثاق التكامل التي كانت بين الرئيس جعفر محمد النميري، والرئيس جمال عبدالناصر وإعادة النظر في تطبيقها.



