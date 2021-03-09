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عادل حمودة: لابد من العودة لميثاق التكامل بين مصر والسودان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:16 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن السودان تمثل عمقًا إستراتيجيًا وامتدادًا طبيعيًا لمصر بالإضافة إلى علاقات المصاهرة والنسب بين أهالي النوبة والسودان.

وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذه الزيارة تؤكد على ضرورة العودة إلى ميثاق التكامل التي كانت بين الرئيس جعفر محمد النميري، والرئيس جمال عبدالناصر وإعادة النظر في تطبيقها.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر إلى أن ميثاق التكامل يعمل نوع من الوحدة الاقتصادية المتدرجة بقرار من القيادة السياسية بعيدًا عن البعد الجغرافي والاختلاف الاجتماعي الذي أدى إلى الانفصال وكانت أحد الانفصال، ولكن السودان قريبة إلى مصر جغرافيًا بفضل علاقات المصاهرة والنسب والتي تصب في مصلحة الوحدة بين البلدين.

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