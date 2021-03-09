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عادل حمودة: السودان مؤهل ليكون سلة غذاء المنطقة العربية (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:49 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن دولة السودان مؤهلة لأن تكون سلة غذاء وخبر المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تنفق ما يقرب من 600 إلى 700 مليار دولار على الأغذية من مختلف دول العالم.

وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على استمرار دعم مصر ومساندتها لهذا البلد الشقيق، وهذه الجملة كانت مفتاح لهذه العلاقات.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "اللقاء وسط العواطف يكون أكثر أهمية ليس فقط لدعم متبادل أو إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي، ولكن هناك مشاكل مشتركة تتعلق بالسد الإثيوبي والمشاكل بين إثيوبيا والسودان وهي مشاكل عسكرية والسودان له حق واضح فيما يحدده قوته العسكرية، ولذلك فمصر تساند السودان بكل ما تملكه من إمكانيات".

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مصر والسودان عادل حمودة بوابة الفجر الفجر

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