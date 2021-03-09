عادل حمودة: السودان مؤهل ليكون سلة غذاء المنطقة العربية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن دولة السودان مؤهلة لأن تكون سلة غذاء وخبر المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تنفق ما يقرب من 600 إلى 700 مليار دولار على الأغذية من مختلف دول العالم.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على استمرار دعم مصر ومساندتها لهذا البلد الشقيق، وهذه الجملة كانت مفتاح لهذه العلاقات.



