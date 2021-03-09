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إطلاق 10 قوافل طبية اليوم وغدا في عدد من المحافظات (إنفوجراف)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:56 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

تضم القوافل كافة التخصصات الطبية التالية:
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

المحافظات التي تطلق بها القوافل:
1- 55 أبوماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية
2- مركز طبي النهضة الجديد مركز السلام ثاني محافظة القاهرة
3- مركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية
4- قصر هور مركز ملوي محافظة المنيا
5- كفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة
6- كوم الأطرون مركز طوخ محافظة القليوبية
7- وادي الإسباعية العليا ووادي سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء
8- عواجة مركز ديروط محافظة أسيوط
9- القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة
10- مرسى علم محافظة البحر الأحمر

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