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مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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بات كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا باعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي، بسبب إصابته المتكررة التي قد تجبره على إنهاء مشواره الكروي.

يأتي ذلك حسب ما أكد الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" عبر قناة Ten، حيث قال، "نيدفيد قد يعتزل بنهاية الموسم الكروي الجاري بسبب تجدد الإصابة من جديد".

وتابع، "نيدفيد أصيب برشح على الركبة للمرة الخامسة منذ تلقيه العلاج في أحد مراكز التأهيل في ألمانيا مما يهدد نيدفيد باعتزال كرة القدم".

وأشار إلى أنه كان من المفترض عودة كريم نيدفيد لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أول مارس الجاري، ولكن تجدد الإصابة برشح على الركبة منعه من المشاركة مع الفريق.

جدير بالذكر أن نيدفيد يغيب عن الملاعب منذ مايقرب من عامين، وبالتحديد من شهر إبريل عام 2019.

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