شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن السيناريو المتوقع لإثيوبيا خلال الفترة المقبلة.





وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان تعطي قوة هائلة للبلدين قبل المفاوضات المقبلة مع إثيوبيا".



