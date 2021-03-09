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شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:56 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن السيناريو المتوقع لإثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان تعطي قوة هائلة للبلدين قبل المفاوضات المقبلة مع إثيوبيا".

وأضاف  رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "الرعاية الرباعية لمفاوضات سد النهضة ستجبر إثيوبيا على التراجع والتوافق مع مصر والسودان، لا يستطيع أحد أن يظل عنيدا إلى هذا الحد، والملء الثاني لن يكون على هوى الإثيوبيين وسيكون عند منطقة شديدة الاقتراب من الموقف المصري السوداني، وهذا سوف يحدث خلال الشهور القليلة المقبلة".

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مصر وإثيوبيا عادل حمودة زيارة الرئيس السيسي للسودان بوابة الفجر الفجر

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