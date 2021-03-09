راغب علامة يكشف عن قصصه الغرامية مع النساء





كشف النجم راغب علامة عن قصص الحب فى حياته، حيث قال "أكيد عيشت حياة مليئة بالقصص بالفن وبالحياة الخاصة والحياة العاطفية، وفى حاجات من حقى أقولها وفى حاجات مش من حقى أقولها لأن فى أسرار للحياة ولازم يكون فى احترام للأطراف الأخرى ولو هاكتب قصة حياتى هاشيل حاجات منها".وتابع راغب علامة خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج"يوم ليك"، على قناة "الحياة"، "طبيعى يكون فى نساء فى حياتى، وفكرت أكتب مذكراتى لكن أنا المشكلة بقيت ناس كتير منها، وفى مرة اتعرفت على واحدة وبعد ما قعدنا مع بعض اكتشفت أن كان فى علاقة بينا زمان بس كنت ناسيها وهى كانت بتفكرنى كان موقف صعب جدا".من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.