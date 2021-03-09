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إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بالمنيا .. متحدث وزارة الزراعة يكشف التفاصيل (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بالتوسع في زراعة البنجر خلال الفترة الأخيرة، لتوفير السكر، إلى جانب الدولة بالتوسع في زراعة قصب السكر.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن إنشاء أكبر مصنع للسكر في محافظة المنيا بطاقة 900 ألف طن، هدفه تحقيق الاحتياج المحلي، وتصدير الفائض للخارج، وهذا من شأنه أن يفتح أ0فاق جديدة للتصدير، خاصة أن المنتجات الزراعية خلال الفترة الأخيرة بدأت تغزو العالم.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى الانتهاء من أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر خلال عام، وهناك محاولة لضغط الوقت بقدر الإمكان للانتهاء من المصنع قبل هذا التوقيت.

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مصنع السكر بوابة الفجر الفجر

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