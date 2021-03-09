إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بالمنيا .. متحدث وزارة الزراعة يكشف التفاصيل (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بالتوسع في زراعة البنجر خلال الفترة الأخيرة، لتوفير السكر، إلى جانب الدولة بالتوسع في زراعة قصب السكر.





وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن إنشاء أكبر مصنع للسكر في محافظة المنيا بطاقة 900 ألف طن، هدفه تحقيق الاحتياج المحلي، وتصدير الفائض للخارج، وهذا من شأنه أن يفتح أ0فاق جديدة للتصدير، خاصة أن المنتجات الزراعية خلال الفترة الأخيرة بدأت تغزو العالم.



