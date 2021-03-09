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شاهد.. وزير النقل يستجيب لطلب من عمرو أديب على الهواء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:43 ص
وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الزحام في موقف السلام والمرج سيظل بنفس الوضع طالما ليس هناك تنظيم، مؤكدا أن الدولة تبذل جهدًا خارقًا لتنظيم الحركة المرورية.

واستجاب "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، لمطلب الإعلامي عمرو أديب بشأن إنشاء سلالم على الطريق الدائري لحين الانتهاء من عملية تطويره، قائلا: "حاضر.. ساعطي تعليمات بإنشاء سلالم خشبية مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ المواقف".

وطالب وزير النقل، المواطنين أن يستقلوا "الميكروباص" من المواقف المخصصة بالمرج والسلام، وليس الصعود لأعلى الدائري.

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