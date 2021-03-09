شاهد.. وزير النقل يستجيب لطلب من عمرو أديب على الهواء

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الزحام في موقف السلام والمرج سيظل بنفس الوضع طالما ليس هناك تنظيم، مؤكدا أن الدولة تبذل جهدًا خارقًا لتنظيم الحركة المرورية.





واستجاب "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، لمطلب الإعلامي عمرو أديب بشأن إنشاء سلالم على الطريق الدائري لحين الانتهاء من عملية تطويره، قائلا: "حاضر.. ساعطي تعليمات بإنشاء سلالم خشبية مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ المواقف".



