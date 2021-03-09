لوكاكو يتحدي رونالدو.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزاً هاماً على حساب ضيفه أتالانتا بهدف دون رد، في ختام مواجهات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، والتي شهدها ملعب سان سيرو.





سجل هدف المباراة الوحيد، المدافع ميلان سكرينيار في الدقيقة 54، ليعزز إنتر ميلان صدارته برصيد 62 نقطة.





وفي لقاءات أخرى ضمن نفس الجولة، فاز يوفنتوس على لاتسيو بنتيجة 3/1، وفاز ميلان على فيرونا بهدفين نظيفين، وتغلب روما على جنوى بهدف نظيف.





وعلى صعيد صراع الهدافين، مازال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يغرد وحيداً في الصدارة برصيد 20 هدفاً، رغم أنه لم يسجل ضد لاتسيو.





وينافس الدون، روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان برصيد 18 هدفاً.





وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 26 على النحو التالي.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 20 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 18 هدفاً.

3- لويس مورييل (أتالانتا) – 15 هدفاً.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.

5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.

7- لورينز إنسيني (نابولي) – 13 هدفاً.

8- جواو بيدرو (كالياري) – 13 هدفاً.

9- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.

10- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 11 هدفاً.



