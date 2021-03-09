اليوم.. مجلس الدولة يعقد الاجتماع الثاني مع المفوضية الأوروبية

يعقد اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اجتماع دائرة مستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم، في إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوربية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا.





يأتي ذلك على غرار الاجتماع الذي عقده المجلس سابقَا، يوم الخميس الموافق 11فبراير، وافتتح الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وعددا من القضاة والخبراء الدوليين فضلًا عن عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة المصري.





وتناولت المناقشات تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل للبيانات والإحصائيات، ومؤشرات للأداء، ودوره المهم في مساعدة متخذ القرار للوقوف على ما تحتاجه المحاكم من تطوير، سواء على المستوى الإداري، أو على المستوى الفني، بما ينعكس بالإيجاب على عملية التقاضي برمتها.





وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على أهمية العمل المستمر على تطوير كل الأدوات والوسائل التي تسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، وتقليص زمنه، حتى يتمكن القاضي من العمل في بيئة مواتية تمتاز بالنظام واليسر وتجعله متفرغا لأداء رسالته السامية بعيدًا عن التعقديات الإدارية واللوجيستية، وأكد حرص مجلس الدولة على سرعة إنجاز القضايا وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم دون تكبد أي عناء وبأسهل وأيسر السبل المتاحة، وفي أقصر الآجال الممكنة، وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه دائما، وأن المشاركة في هذه الاجتماعات تساعد في التغلب على العقبات التي تواجه المتقاضين في سبيل الحصول على حقوقهم.



