عادل حمودة: فرنسا عاقبت إثيوبيا لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن إقامة سدود على نهر النيل يخالف الاتفاقات بين السودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن المنطقة المقام عليها سد النهضة هي أراض تابعة للسودان.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن إثيوبيا تعاني من ضغوط داخلية وخارجية في الفترة الحالية.





وتابع: "أتوقع أنه قد يحدث نوع من العقوبات وتأخر الاستثمار، حتى أن فرنسا قد تراجعت عن صفقة أسلحة طائرات كانت ستقوم بتوريدها إلى إثيوبيا بسبب الزيارة التي قام بها الرئيس إلى فرنسا قبل فترة ونجاح الدبلوماسية المصرية في توصيل أزمة السد إلى الخارج".





واستطرد رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر : "فرنسا تراجعت عن تصدير طائرات الرفال وطائرات هيلكوبتر مقاتلة كانت إثيوبيا تراهن عليها لخلق حالة من التوازن بين الطيران المصرية والإثيوبية خاصة أن طائرات إثيوبيا تعود إلى عصر السوفيت وذلك لتهديد السد العالي".



