"البيئة" عن صيد على سمكتين من نوع "نابليون": خبر مُحزن (فيديو)

كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعية بوزارة البيئة، عن تفاصيل التحفظ على سمكتين من نوع "نابليون" النادرة المهددة بالانقراض.





وقال "سالم" في مداخلة مع برنامج |التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هذا الخبر محزن، ولم نكن نتمنى ان تحدث هذه الواقعة، خاصة أن هذه السمكة من اندر انواع الاسماك في البحر الأحمر، وتمثل أهمية خاصة للبيئة، ولقطاع السياحة، لأنها تمثل أحد انواع الجذب للغوص في البحر الاحمر"





ولفت إلى أن هذه السمكة صيدت بشكل متعمد وليس بشكل غير مقصود، متابعًا: "وزارة البيئة تركز مجهودها للحد من الصيد الجائر تحت رصد مؤشرات لاستنزاف المخزون السمكي لمعظم الأنواع الاقتصادية، بسبب ممارسات خاطئة".



