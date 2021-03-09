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شاهد.. عمرو أديب: "4 ستات حصلن على اللقطة في اليوم العالمي للمرأة"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 4 سيدات حصلن على اللقطة في اليوم العالمي للمرأة، وهم أوبرا وينفري، وميجان ماركل، والملكة إليزابيث، والأميرة ديانا، معلقا: "الـ 4 ستات دول كانوا مسيطرين على العالم".

واستجاب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الحوار الذي أجرته ميجان مع أوبرا ونيفري "قلب الدنيا"، والحوار كان كله "مرارة من العائلة المالكة"، معتبرا أن الوحيدة الرابحة من هذا الحوار هي أوبرا وينفري، معلقا: "كيشت 9 مليون دولار".

وأضاف الإعلامي، أن أكثر ما أحدث "زلزال" في تصريحات ميجان كان أن هناك شخص عنصري في القصر ينظر بشكل فيه دونية لبشرة طفلها.

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