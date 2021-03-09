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شاهد.. عادل حمودة: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق رسالة سلام للعالم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:04 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن أهمية زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، مؤكدًا أن زيارته إلى العراق رسالة سلام.
وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنها زيارة هامة التقى خلالها بجميع الطوائف الدينية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يلتقي بابا الفاتيكان بممثل الشيعة الشيخ علي السيستاني، وأصحاب المعتقدات السماوية وغير السماوية.

وأضاف  رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "لا أحد يستطيع أن يتدخل في معتقدات أحد وهذا ما ركز عليه البابا، ومن ثم لم يفرق بين أي ديانة ومذهب، ولا يمكن استبعاد وجود البابا والذي قدم دعمًا حقيقيًا لقضية الأكراد باعتبارها أكثر فئة تضررت من داعش ومن حكومات محلية".

وتابع "أن الأكراد كانوا من أكثر المرحبين بزيارة بابا الفاتيكان، رغبة منهم في أن يدعم قضيتهم وتميزهم الثقافي والديني، والبابا أراد أن يكون هناك تسامحًا بين كافة الأديان والمذاهب، خاصة أن العراق لديه كل المقومات لأن يكون دولة حضارة، ولكن عدم الاعتراف بالاختلاف العرقي والمذهبي سبب صعوبة في التعايش بين الأعراق والمذاهب المختلفة".

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عادل حمودة بوابة الفجر بابا الفاتيكان الفجر العراق

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