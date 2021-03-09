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إبراهيم حجازي: "إحنا سايبين السيسي من 6 سنوات بيجدف لوحده" (فيديو)
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:14 ص
كساب أحمد
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قال النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة للتنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ، معقبًا: "مش ممكن، إحنا سايبين الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات بيجدف لوحده الحقيقة، لازم يبقى في حاجة تانية".
وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن المنظومة الرياضية بالكامل خاطئة، وهناك إمكانية لإصلاح هذه الاخطاء لكي تكون الرياضة تناسب مكانة مصر، لافتَا إلى أن الدستور ينص على أن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن، ويجب أنفذا هذا النص.
ولفت إلى أن "هناك 75% من الشعب المصري يعاني من السمنة بطريقة أو باخرى، وهذا أمر مفزع للغاية، ولهذا السبب تحدث الرئيس على ضرورة إعادة الرياضة للمدرسة المصرية".
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