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عمرو أديب يهاجم ميجان ويوجه لها رسالة (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن ما فعله الأمير هاري، وميجان بشأن خروجهما من القصر المالكي "بطر"، معلقا: "كان أمير واكل شارب نايم.. الولية لعبت في دماغه، لما الست تزن وتبوظ حياة بني آدم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه ليس متعاطفا نهائيا مع ميجان وهاري، مضيفا: "هو إنتي لما اتجوزتي حفيد ملكة بريطانيا.. كنتي متخيلة إيه، إنتي واخدة واحد من العائلة المالكة ده أمير.

وأضاف: "أرجو كلامي يصل لميجان، بوظت حياة الراجل.. أنا حاسس أن الجوازة دي مش هتكمل كتير، ورأيي أن الست دي خرجته من بيته وبلده واهله".

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