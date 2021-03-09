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موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وأشار فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" عبر قناة Ten، إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، متمسك بموقفه ضد كهربا، حيث يرفض العفو عنه ويصر على رحيله.

وتابع، " موسيماني رفض كل محاولات الصلح من أجل الإبقاء على خدمات كهربا خلال الموسم الجديد بسبب كثرة افتعاله للأزمات".

جدير بالذكر أن الأهلي كان كشف عن قراره قبل أيام بمعاقبة محمود عبدالمنعم كهربا، بالايقاف لمدة شهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 200 ألف جنيه.

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