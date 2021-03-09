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محمد حمص: شعرت بالإهانة عندما طلبت الاعتزال داخل الإسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد محمد حمص لاعب الاسماعيلي السابق، أن جيل 2002 كان من أفضل أجيال الإسماعيلي وكنا نستمتع في التدريبات والمباريات.

وقال حمص في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن جماهير الإسماعيلي تقدر جهد اللاعبين داخل الملعب ومن يعطي للنادي.

وأضاف، أن الإسماعيلي يمكنه المنافسة في إفريقيا بشرط وجود رؤية وتخطيط لذلك ونصيحتي للاعبي الإسماعيلي أنتم كبار وتلعبون لناد كبير. 

وأردف، أنه رحل إلى وادي دجلة لشعوره بأن ليس له دور حقيقي داخل الإسماعيلي.

وأتم، أنه شعر بالإهانة من قيمة عقده عندما عرض الإسماعيلي عودتي لمدة موسم ثم الاعتزال.

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