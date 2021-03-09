في عيد ميلادها.. ما لاتعرفه عن نسرين أمين











تحتفل اليوم النجمة نسرين آمين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر مارس، وتعد نسرين واحدة من النجمات اللواتي استطاعن أن يلفت الأنظار إليهم بموهبتها التمثيلية.فى ذكري ميلادها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن نسرين آمين:_ولدت الفنانة الشابة نسرين أمين في مدينة القاهرة عام 1984._بعد تخرجها من الثانوية العامة، درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلون ولكن حبها للتمثيل جعلها تنتسب إلى "استوديو الممثل" وتتبع ورشات تمثيل._اكتشفت موهبتها الفنية على يد المخرج يسري نصر الله وقدمها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع الفنانة منى زكي عام 2009. لفت إلى موهبتها المتميزة الأنظار مؤذنة بولادة نجمة شابة جديدة._شاركت بعدة أدوار مميزة منها "أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، عد تنازلي، السبع وصايا، الأسطورة"._انفصلت عن زوجها عام 2017، ولديها منه ابنة وحيدة تدعى أمينة، وهي لم تفكر بالزواج بعد طلاقها.