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أول تعليق من ربيع ياسين بعد توليه قيادة بتروجيت

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، أنه تولى مهمة تدريب الفريق في توقيت صعب للغاية بسبب سوء نتائج الفريق مؤخرا.

وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :توليت مهمة تدريب بتروجت في توقيت صعب، لكن منظومة بتروجت كبيرة وكنت أتمنى تولي قيادة الفريق في وقت مبكر".

وأكمل: "موقف بتروجت ليس سهلا وسنجتهد لتقديم الأفضل، وأنا أملك الطموح في كل ناد أعمل به".

وتابع: "الاتحاد ووادي دجلة فريقين من الكبار ومواجهة أي منهما في الكأس قوية".

وعن الأهلي: "قادر على الخروج من محنته في دوري الأبطال، فرصته تتخطى الـ 70% للصعود لدور الثمانية".

وأتم: "الأهلي والزمالك من الكبار ويملكان القدرات لتخطى موقفهما بدوري الأبطال، لكن موسيماني وباتشيكو لم يقنعاني فنيا".

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