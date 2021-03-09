كورونا في 24 ساعة| تحذير جديد من الصحة العالمية وارتفاع في الإصابات

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 466 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144485 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 591 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.





حقيقةً السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، حقيقةً ما يتداول في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مُوضحةً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.





عضو لجنة الفيروسات يكشف حقيقة إصابة من تلقوا اللقاح بفيروس كورونا

حذر الدكتور عادل الخطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، من الاستماع إلى الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة إتباع تعليمات المتخصصين ووزارة الصحة.





وبسؤاله عن إصابة من تلقوا اللقاح بفيروس كورونا أشار عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح ولكن هناك حالات نادرة سجلت في العالم.





"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

كشف أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات ازمة كورونا في العالم، قائلًا: "معظم دول الشرق الأوسط في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك تحذير من احتمالية حدوث موجة ثالثة ورابعة في بعض الدول، نتيجة التراخي، بعد ظهور اللقاحات، وانخفاض اعداد الإصابات".





الصحة تعلن تسجيل 400 ألف مواطن بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تسجيل 400 ألف مواطن على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز لقاحات فيروس كورونا من الفئات المستحقة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





الصحة: لقاح كورونا يقى من الإصابة بالفيروس بنسبة 86%