Advertisements

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يسعى إلى تقديم مشروع رياضي متكامل من أجل إقناع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده.

وألمحت فضائية كواترو الإسبانية أن التعاقدات التي سيعقدها برشلونة في الشهور المقبلة ستكون مفتاح البرغوث الأرجنتيني لحسم قراره.

وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أنه هناك بعض الأسماء التي تم طرحها بالفعل لكن لابورتا لم يرغب في التحدث عن تلك الأسماء أثناء حملته الانتخابية.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن لابورتا ألمح منذ أسابيع عن تواصله مع 5 من ممثلي اللاعبين من أجل بدء الاتصالات والمفاوضات.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأنه هناك 4 لاعبين في أجندة لابورتا وهم الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني والنمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الفضائية الإسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان قد يكون مفتاح برشلونة للتعاقد مع هالاند، حيث أن بيع النجم الفرنسي سيوفر الأموال اللازمة للتعاقد مع النجم النرويجي خاصة وأن لابورتا تجمعه صداقة جيدة مع رايولا وكيل أعمال هالاند.

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. وزير النقل يستجيب لطلب من عمرو أديب على الهواء

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عادل حمودة: فرنسا عاقبت إثيوبيا لهذا السبب

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

منذ ساعة و 12 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 13 ساعة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ 34 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

01:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين