لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد يسعى إلى تقديم مشروع رياضي متكامل من أجل إقناع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده.





وألمحت فضائية كواترو الإسبانية أن التعاقدات التي سيعقدها برشلونة في الشهور المقبلة ستكون مفتاح البرغوث الأرجنتيني لحسم قراره.





وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أنه هناك بعض الأسماء التي تم طرحها بالفعل لكن لابورتا لم يرغب في التحدث عن تلك الأسماء أثناء حملته الانتخابية.





وأكدت الفضائية الإسبانية أن لابورتا ألمح منذ أسابيع عن تواصله مع 5 من ممثلي اللاعبين من أجل بدء الاتصالات والمفاوضات.





وأفادت الفضائية الإسبانية بأنه هناك 4 لاعبين في أجندة لابورتا وهم الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني والنمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأوضحت الفضائية الإسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان قد يكون مفتاح برشلونة للتعاقد مع هالاند، حيث أن بيع النجم الفرنسي سيوفر الأموال اللازمة للتعاقد مع النجم النرويجي خاصة وأن لابورتا تجمعه صداقة جيدة مع رايولا وكيل أعمال هالاند.