مصدر يكشف عن هوية المتحرش بطفلة المعادي

كشف مصدر أمني عن هوية شخص استقطب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها، موضحا أن المتهم يدعي "محمد. ج"، أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.





وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يفحصون الفيديو ويجرون التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.



