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مصدر يكشف عن هوية المتحرش بطفلة المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:03 ص
داليا عادل
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كشف مصدر أمني عن هوية شخص استقطب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها، موضحا أن المتهم يدعي "محمد. ج"، أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.
وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يفحصون الفيديو ويجرون التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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