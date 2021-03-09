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مصدر يكشف عن هوية المتحرش بطفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشف مصدر أمني عن هوية شخص استقطب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها، موضحا أن المتهم يدعي "محمد. ج"، أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.

وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يفحصون الفيديو ويجرون التحريات حول الواقعة لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.

وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

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