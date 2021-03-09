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حسني عبد ربه: الإسماعيلي يفتقد للشخصية القيادية داخل الملعب والجماهير الطرف الخاسر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد حسني عبد الربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه تشرف بلعبه بجوار محمد حمص في الإسماعيلي او المنتخب.

وقال حسني في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن محمد حمص لابد أن يكون داخل النادي الإسماعيلي في أي منصب خلال الفترة الجارية.

وأضاف، أن رموز الإسماعيلي هم الطرف الخاسر من ما يحدث للنادي مؤخرا والجماهير هم اكبر خاسرين من ازمته الحالية.

وتابع، أنه لن يفرض نفسه على النادي الإسماعيلي وانه مستعد للعمل في النادي تحت اي ظرف دون مقابل.
 
وأردف، أن يلوم على رموز الإسماعيلي الموجودين بالنادي في عدم التواصل معنا من أجل تقديم الدعم والمساعدة. 

وأتم، أن لاعبو الإسماعيلي يحتاجون للثقة وهناك إحصائية تؤكد أن الفريق هو ثالث أكثر فرق الدوري وصولا لمرمى المنافسين مؤكدا أن الإسماعيلي يفتقد للشخصية القيادية داخل الملعب

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