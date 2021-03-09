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مي عمر تكشف علاقة "لؤلؤ" بشيرين عبد الوهاب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة مي عمر، أن شخصية "لؤلؤ" ليست لها علاقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، كما أشاع البعض.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن شخصية "لؤلؤ" قوية وجبارة، ولا تترك حقها ونشأتها مختلفة وأنها اعتمدت على نفسها.

كما قالت الفنانة مي عمر، في وقت سابق من اللقاء أن أهم عنصر من عناصر نجاح مسلسل" لؤلؤ" الذي عرض مؤخرًا هو المخرج محمد سامي.

 وأشارت إلى أن محمد سامي بذل مجهودًا كبيرًا وكان المشرف على الإخراج والتأليف، لافتة إلى أن سامي وضع جغرافية فريق العمل الفني للسير عليها.

وأكدت أن  فريق العمل بذل هو الاخر مجهودًا كبيرًا جدًا خلال تصوير المسلسل الذي استغرق 4 شهور، والتحضير له استغرق عامًا.

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مي عمر مسلسل شيرين

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