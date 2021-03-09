Advertisements

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
فتح مسؤولو اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة محمد شوقى، تحقيقا حول إصابات كريم نيدفيد، بعد الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها بعد إصابته برشح في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

تحقيق الأهلي بشأن إصابات كريم نيدفيد
وتبحث اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الأسباب التي أدت إلى تعرض كريم نيدفيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لإصابة جديدة وطول فترة علاجه، وذلك لعرض الموضوع على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

من جانبه حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التواصل مع اللاعب للتخفيف عليه، خاصة بعدما تأكد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن آخر لقاء خاضه نيدفيد مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام مصر المقاصة يوم 10 إبريل 2019 بالدوري الممتاز لكرة القدم.

أخبار تهمك

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ ساعة و 16 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. وزير النقل يستجيب لطلب من عمرو أديب على الهواء

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

01:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين