الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

فتح مسؤولو اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة محمد شوقى، تحقيقا حول إصابات كريم نيدفيد، بعد الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها بعد إصابته برشح في الركبة خلال الفترة الأخيرة.





تحقيق الأهلي بشأن إصابات كريم نيدفيد

وتبحث اللجنة الطبية بالنادي الأهلي الأسباب التي أدت إلى تعرض كريم نيدفيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لإصابة جديدة وطول فترة علاجه، وذلك لعرض الموضوع على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.





من جانبه حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التواصل مع اللاعب للتخفيف عليه، خاصة بعدما تأكد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.





الجدير بالذكر أن آخر لقاء خاضه نيدفيد مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام مصر المقاصة يوم 10 إبريل 2019 بالدوري الممتاز لكرة القدم.



