كواليس "شديدة الخطورة" من فيلم براد بيت الجديد





ينشغل الممثل الأمريكي، براد بيت، مع جوي كينغ بتصوير فيلم مشوق جديد، يشاركهما في بطولته نجوم من فئة الميجا ستار مثل، ساندرا بولوك وزازي بيتز ولوجان ليرمان.









وشوهد براد بيت إلى جانب الممثلة جوي كينغ في تصوير فيلم Train Bullet أو "قطار الرصاصة " في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء.









وقام الثنائي بتصوير مشهد حركة شديد الخطورة، حيث بدا نجم بيت صاحب الـ 57 عاما، ملطخا بالدماء مع وجود كدمات في وجهه، بعد أن تم وضع دما مزيفا على ملابسه، كما كان وجهه وذراعيه مغطيان بالغبار والدم المزيف.