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أنغام: "هو نفس الشوق" كانت جاهزة منذ عامين وتأخرت لأسباب فنية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنان أنغام، عن كواليس طرح أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"،مشيرة في البداية أن الأغنية كانت معدة للطرح ولكنها تأخرت لأسباب فنية.


وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، : " أغنية هو نفس الشوق جاهزة بقالها سنتين وجه الوقت اللى بقول فيه إنها تنزل".


وأضافت: "أنا لقيتها مناسبة لحالتنا فى الوقت الحالي وفرصة كمان علشان اعمل تكريم للفنانين اللى افتقدناهم بسبب كورونا".
 

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هو نفس الشوق انغام اغنية

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