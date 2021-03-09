عاجل.. القبض على متحرش بطفلة في عقار بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على متهم قام باستقطاب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.



