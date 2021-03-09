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عاجل.. القبض على متحرش بطفلة في عقار بالمعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:55 ص
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على متهم قام باستقطاب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي، واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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