Advertisements

عاجل.. القبض على متحرش بطفلة في عقار بالمعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على متهم قام باستقطاب طفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي والتحرش بها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.

وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي، واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المعادي الفجر التحرش

أخبار تهمك

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شاهد.. وزير النقل يستجيب لطلب من عمرو أديب على الهواء

منذ ساعة و 17 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

منذ ساعة

خاص | حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق داخل شقة بدجلة المعادي دون إصابات

القبض على بطل فيديو التحرش بالفتيات أمام جامعة المنصورة

"قُبض عليه".. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش شاب بطلاب جامعة المنصورة

تجديد حبس حلاق لتحرشه جنسيًا بطفل بالغردقة 15 يوما

"لا لبسها مثير ولا فيها ملامح أنوثة".. مدرس يتحرش بطفلة.. ومواطنون يطالبون بالقصاص

ننشر القصة الكاملة لواقعة المدرس المتحرش بعد القبض عليه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

01:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين